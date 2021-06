Rządowe wsparcie dla gmin popegeerowskich na Podkarpaciu. Sprawdź, kto i na co otrzymał dofinansowanie [LISTA]

NOWE Dacia Lodgy I (2012 - obecnie). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Złośliwi powiedzą, że kupując używane auto klasy średniej, można mieć zupełnie nową Dacię z salonu. Coś w tym jest, bowiem rumuńska marka opanowała niemal do perfekcji redukcję kosztów, a tym samym redukcję ceny końcowej. A jak sprawa wygląda z używaną Dacią? Czy to jest atrakcyjna oferta? Sprawdzamy to na przykładzie modelu rodzinnego Lodgy.