Rzecznik Praw Dziecka, Mikołaj Pawlak w Giedlarowej koło Leżajska: Dzieci potrzebują naszej uwagi, miłości i wsparcia

Z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się do rzecznika praw dziecka najmłodsi?

Ostatni rok spowodował całkowicie nowe zagadnienia, które się pojawiły, i dlatego też przeprowadziłem ogólnopolskie badania jakości życia dzieci i młodzieży. To dzieci odpowiadały nam na pytania. Mówiły, co je boli albo z czegoś są zadowolone. Trzeba sobie tutaj też wprost powiedzieć, że nasze dzieci, młodzież to pokolenie dobrobytu i wyniki tego pierwszego od dwóch dekad naukowego badania to kopalnia wiedzy o tym, jak zmieniły się postawy młodych.

Czyli...?

Pierwszym wynikiem badań była jakość życia dzieci w odniesieniu do szkoły. Uczniowie lubią szkołę i nauczycieli znacznie bardziej niż 2 lata temu. W ponad 90 procentach dzieci w ostatnim czasie tęskniły za szkołą i nauczycielami. Chcą też chodzić do szkoły i czują się również szczęśliwe w domu. Wyniki pokazują też, że szkoła i rodzina są dla młodych najsilniejszym wsparciem, a także wskazują, jak bardzo młodzi potrzebują naszej uwagi i miłości.