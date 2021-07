Rzeszów. Absolwenci szkół podstawowych dowiedzieli się, do których szkół średnich się dostali Beata Terczyńska

Była radość, rozczarowanie albo i nadzieja, że jeszcze jest szansa z listy rezerwowej. Absolwenci ósmych klas wczoraj dowiedzieli się, czy ich marzenia się spełniły i dostali się do tych szkół, na których najbardziej im zależało. A konkurencja w przypadku topowych ogólniaków była ogromna. Tu rekord należy do IX LO, gdzie w klasie dwujęzycznej biologiczno – medycznej kandydat z najniższą liczbą punktów miał ich 183,7 na 200 możliwych! Do II LO w Rzeszowie było tak wielu chętnych ze wspaniałymi wynikami, że udało się zwiększyć liczbę pierwszych klas.