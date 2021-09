Rzeszów dla deweloperów czy dla mieszkańców? Przyglądamy się terenom zalewowym

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat Rzeszów bardzo się rozwinął. Mianuje się stolicą innowacji. Dlatego tym bardziej dziwi archaiczne podejście do budowania na zasadzie “im wyżej i gęściej” tym lepiej i bardziej rozwojowo. A przecież nie to czyni miasto bardziej innowacyjnym. Dostępna powszechnie literatura fachowa, projekty Jana Gehla, duńskiego architekta i urbanisty, profesora Szkoły Architektury Królewskiej Duńskiej Akademii Sztuk, jego warsztaty mówią jasno, jakie miasto jest przyjazne mieszkańcom, w jakim się dobrze żyje i jak to życie nie hamuje, ale wpływa na rozwój jednostek miejskich.

Ekomiasto

Kolejną kwestią jest wszechobecna ekologia. Wszystkie miasta światowe ograniczają emisję spalin, wprowadzają zieleń, również w nieoczywistych, często futurystycznych formach z powodu jej naturalnego deficytu. Dlatego zupełnie nierozsądnym wydaje się zabierać istniejącą zieleń pod budownictwo i betonowanie miasta. Do tego korki na ulicach Rzeszowa przyczyniające się do zanieczyszczenia powietrza wzmogą się, gdy budowa w ścisłym centrum wysokich budynków mieszkalnych zostanie ukończona. A zabudowa doliny Wisłoka, która jest naturalnym korytarzem powietrznym wentylującym nasze miasto przyczyni się do tego, że pulmonolodzy będą mieli pełne ręce roboty, lecząc nas z chorób układu oddechowego.

Powstające wieżowce w dolinie Wisłoka, która jest naturalnym korytarzem wentylującym Rzeszów, spowodują natężenie zanieczyszczenia powietrza w centrum miasta. Paweł Dubiel

Budować byle gdzie, byle szybko

Pierwsze głosy o niekontrolowanej zabudowie pojawiły się w kontekście ogromnej inwestycji, jaką są Olszynki Park. Potężne wieże, zlokalizowane na terenie zalewowym nie tylko wpłyną znacznie na krajobraz miasta, ale obciążą i tak niewydolny w tym miejscu układ komunikacyjny. W mediach społecznościowych pojawia się hasło „betonoza”. Ciężko się z nim nie zgodzić, kiedy z pięknych zielonych wizualizacji zostaje wybrukowany plac, miejsca postojowe i kilka traw w doniczkach.