Rzeszów. Estakady dla spacerowiczów i rowerzystów nad Wisłokiem? Taki jest pomysł [WIDEO]

- Przygotowywany przez Biuro Rozwoju Miasta plan dotyczący zagospodarowania przestrzennego terenów pomiędzy Zaporą a Mostem Zamkowym jest już na finiszu - mówi Artur Gernand z biura prasowego Urzędu Miasta w Rzeszowie. - Od 23 lipca do 13 sierpnia zaplanowane jest jego wyłożenie publiczne. Co oznacza, że w tym czasie każdy zainteresowany mieszkaniec będzie mógł zapoznać się z koncepcją, przychodząc do BRM.