Rzeszów. Jasnowidz wskazał miejsce, gdzie może znajdować się ciało Mariusza Michalika Grzegorz Anton

Zdjęcie ilustracyjne. Kilka miesięcy temu strażacy szukali już ciała Mariusza Michalika. Poszukiwania odbywały się w pobliżu miejsca zamieszkania zaginionego. K. Kapica, KMP Rzeszów

To jedno z najbardziej tajemniczych zaginięć ostatnich lat na Podkarpaciu. Od stycznia tego roku, policjanci dwoją się i troją, aby odnaleźć zaginionego w Rzeszowie Mariusza Michalika. W ostatni piątek, strażacy z Rzeszowa i Przemyśla szukali ciała mężczyzny przeszukując sonarem rzekę pomiędzy Mostem Załęskim, a Mostem Tadeusza Mazowieckiego. – To ja wskazałem, to miejsce – mówi nam Krzysztof Jackowski, najbardziej znany jasnowidz w Polsce.