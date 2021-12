Rzeszów kupuje cztery nowe mikrobusy dla osób z niepełnosprawnościami. Za blisko 400 tys. złotych

Zakup pojazdów zostanie dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

– Otrzymaliśmy środki na ważny i potrzebny zakup. Chodzi o cztery mikrobusy, przystosowane do przewożenia osób z niepełnosprawnościami. Będą one wykorzystywane do przewozu podopiecznych domów pomocy społecznej, a także domów dla dziecka m.in. na badania lekarskie, a także np. na spotkania, do kina, teatru. Pomogą im w lepszym codziennym funkcjonowaniu – wyjaśnia Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.