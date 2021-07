Rzeszów. Masz pomysł na ciekawą inwestycję? Zgłoś propozycję do Budżetu Obywatelskiego 2022

Zgłaszanie zadań rozpoczęło się 5 lipca i potrwa do 23 lipca. Ich weryfikacja - od 26 lipca do 20 sierpnia. Natomiast lista projektów dopuszczonych do głosowania sporządzona zostanie 23 sierpnia. Składanie skarg na niedopuszczenie projektu do głosowania - do 30 sierpnia. Głosowanie zaplanowane jest od 10 września do 8 października. Publikacja wyników - od 14 do 15 października.

Jak pisaliśmy, przed rokiem do rozdania było 8 mln zł i aż 36 zadań zakwalifikowało się do realizacji. Wśród nich m.in. budowa zespół torów rowerowych, tzw. pumptruck na Bulwarach, w sąsiedztwie Stadionu Miejskiego. Inwestycja zajmująca ok. 2 tys. m kw., będzie gotowa do końca roku. Obejmuje dwa tory rowerowe z przeszkodami, uskokami, hopkami. Jeden dla dorosłych, bardziej wymagający, a drugi dla dzieci. Planowany jest także plac do odpoczynku. Koszt - do 1 mln zł.