Rzeszów O, A, B. Bratek nareszcie zakwitł tej wiosny. Pięć bramek Sebastiana Złotka

Klasa O

Przy wąskiej ławce Czarnych do gry wrócił 46-letni Mirosław Żybura, który nawet trafił do bramki i jest najstarszym zawodnikiem ligi z golem. Co ciekawe jesienią też zagrał dwa razy, ale wtedy jako bramkarz. Zwycięską passę do 13. meczów wyśrubowała już Stal Łańcut! Ciekawe, czy pobije wynik Sokołowianki z sezonu 1996/97, kiedy to ekipa z Sokołowa (obecnie TG Sokół) zwyciężyła kolejne 23 spotkania. Swoje mecze wygrały także goniące Stal zespoły z Tyczyna i Rakszawy, więc walka o awans jeszcze potrwa. Wisłok odwrócił losy meczu z Błękitem, który wiosną spisuje się słabo. Taka sztuka nie udała się Sawie, choć po przerwie odrobiła dwubramkową stratę.

Czarni Czudec - Bratek Bratkowice 2:4 (0:2)



Bramki: Włodyka 77-głową, Żybura 87 - Garula 20-głową, 78, Nowosad 40, 70.