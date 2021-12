Rzeszów odkupi działki na terenie Pogwizdowa Nowego? Będą rozmowy z gminą Głogów Małopolski, wysłano też pismo do MSWiA o przekazanie

Głogów Małopolski wycenił te tereny na 7 mln złotych. Przetarg został jednak unieważniony po krótkim czasie. Dlaczego?

- Rzeszów wystąpił o przejęcie tych działek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Troszkę inaczej się umawialiśmy - wyjaśnia Paweł Baj, burmistrz Głogowa Małopolskiego.

- Miasto wystąpiło do ministra o przejęcie wszystkich działek za darmo. Umawialiśmy się na jedną działkę i to odpłatnie. Wcześniej w ogóle nie było o tym mowy. To nie są działki użyteczności publicznej i nie podlegają przejęciu przez miasto. Jeżeli miasto chce, to może je kupić, gmina je chętnie sprzeda bez przetargu. O nieodpłatnym przekazaniu nie ma mowy, to niegospodarne - podkreśla.