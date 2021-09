Rzeszów pójdzie drogą Krakowa i zakaże palenia w piecach oraz kominkach?

- To, co zrobili w Krakowie, to jakiś poroniony pomysł i mam nadzieję, ze w Rzeszowie do tego nie dojdzie. Mam piec, palę polskim węglem i uważam, że nie jest to wielce szkodliwe. Grunt, to nie palić śmieciami - mówi z kolei pan Tadeusz, mieszkaniec osiedla Załęże.