Rzeszów. Policja poszukuje zaginionego rzeszowianina, 53-letniego Roberta Pyrcza

NOWE GORĄCY TEMAT Czy o. Tadeusz Rydzyk przestanie kierować Radiem Maryja?

Choć trudno w to uwierzyć, o. Tadeusz Rydzyk ma już 76 lat. W związku z osiągnięciem wieku emerytalnego otrzymał on od prowincji zakonu redemptorystów prośbę o rezygnację ze stanowiska dyrektora Radia Maryja – tak wynika z informacji tygodnika „Polityka”. Nie da się ukryć, że odejście o. Tadeusza Rydzyka dla wielu zwolenników rozgłośni byłoby decyzją trudną do przyjęcia. Mogłoby również spowodować niemałe zamieszanie w kościele katolickim. Jak do sprawy swojego ewentualnego odejścia odniósł się sam o. Tadeusz Rydzyk? Sprawdźcie!