Rzeszów. Ponad 150 gramów narkotyków znaleźli policjanci podczas kontroli samochodu. 26-latek usłyszał zarzuty OPRAC.: mtr

We wtorek wieczorem policjanci uzyskali informację, że osoby poruszające się volkswagenem mogą posiadać narkotyki. Policjanci zlokalizowali ten samochód i zatrzymali go do kontroli przy Alei Niepodległości.