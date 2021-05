Rzeszów: PSL o Polskim Ładzie: „Czekamy na konkrety”

Mieczysław Kasprzak, podkarpacki lider struktur PSL ocenił, że hasła Polskiego Ładu są trafne, jednak jego zdaniem nie idą za nimi realne rozwiązania.

– Jeśli chodzi o emeryturę bez podatku to 90% Polaków tego chce. Tylko to nie jest tak, jak wszyscy myślą, że nikt nie zapłaci podatku, bo to tylko złudzenie. Będzie nowy podatek zdrowotny. Emeryci też będą płacić – kontynuował.