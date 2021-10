Rzeszów. Rośnie nowy zbiornik. Poprawi zabezpieczenie miasta w wodę pitną [ZDJĘCIA]

Na budowę MPWiK uzyskał pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 17 milionów złotych. Firma może uzyskać umorzenie części pożyczki. Warunkiem umorzenia do 5 milionów złotych jest ukończenie budowy zgodnie harmonogramem oraz terminowa spłata rat.

MPWiK ma na terenie Rzeszowa 18 zbiorników do magazynowania wody pitnej o łącznej pojemności 38 tysięcy 600 metrów sześciennych. Po oddaniu do użytku pojemność rzeszowskich magazynów wody wzrośnie do 53 tysięcy 600 metrów sześciennych.