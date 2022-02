Rzeszów. Rozpoczął się proces byłego policjanta, który miał wykonywać zdjęcia intymnych części ciała klientki sklepu

Przypomnijmy. Blisko półtora roku temu pani Monika wybrała się na zakupy z mężem do jednego z rzeszowskich hipermarketów. Jak przyznała, była ubrana wówczas w krótką sukienkę. Gdy stała przed jednym z regałów podszedł do niej mężczyzna.

- Mąż widział jak ten człowiek zaczął pochylać się za moimi plecami. Trzymał w dłoni kostkę masła, a na niej miał położony telefon. Wsunął tę dłoń pod moją sukienkę i robił zdjęcia – relacjonuje kobieta.

Reakcja męża pani Monika była szybka. Złapał mężczyznę. Wkrótce do sklepu przyjechali funkcjonariusze. Okazało się, że zatrzymany to Waldemar S. policjant w stopniu aspiranta. S. usłyszał w Prokuraturze Rejonowej w Rzeszowie zarzut z artykułu 191a kodeksu karnego. Dokładnie rzecz biorąc usiłowania nieudolnego wykonania zdjęć części intymnych kobiety. Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego w Rzeszowie 30 kwietnia 2021 roku.