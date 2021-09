Rzeszów. Sąsiad przeszkadza? Spokoju i interwencji policjantów można żądać także w ciągu dnia

O ile zadzwonimy po pomoc do policjantów między godzinami 22, a 6 rano, czyli mityczną ciszą nocną, to wezwani na miejsce funkcjonariusze interweniują i często sporządzają wnioski do sądu lub wręczają mandaty. Kłopot jest w ciągu dnia. Dyżurni policji nie są skorzy do wysyłania patroli, a nawet jak te przyjadą, to mundurowi twierdzą, że nie mogą nic zrobić, bo nie ma ciszy nocnej.