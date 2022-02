Rzeszów. Sygnał Czytelnika: "Nie mogłem kupić biletu miesięcznego po starej cenie, bo zablokowali biletomaty"

- Jeżeli idą ceny w górę od 1 lutego, to jeszcze w styczniu mam prawo kupić bilet w cenie, która obowiązuje, jeszcze przed podwyżką – mówi. - Więc z zamiarem kupna biletu udałem w czwartek, a później w poniedziałek do trzech biletomatów m.in. na ul. Miłocińskiej i Kotuli. I co się okazało? Wszystkie biletomaty zablokowali! – wścieka się mieszkaniec Rzeszowa.