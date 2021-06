Rzeszów wzbogaci się o kolejny zbiornik do magazynowania wody pitnej. Powstanie on na osiedlu Pobitno

- Inwestycję MPWiK wartą ponad 23 miliony 830 tysięcy złotych wykonuje Inżyniera Rzeszów SA. Zbiornik, który powstaje przy ulicy Morgowej na osiedlu Pobitno będzie miał 15 tysięcy metrów sześciennych pojemności. I będzie w nim magazynowany zapas wody pitnej – mówi Grzegorz Liszcz, zastępca kierownika działu Inwestycji, Remontów i Zaopatrzenia rzeszowskiego MPWiK.

Obecnie MPWiK ma 18 zbiorników do magazynowania wody pitnej o łącznej pojemności 38,6 tys. metrów sześciennych. Po oddaniu do użytku nowego zbiornika pojemność rzeszowskich magazynów wody wzrośnie do 53,6 tys. m sześc.

Rzeszów korzysta z ujęcia wody z Wisłoka o łącznej wydajności 84 tys. m sześc. na dobę. Zapotrzebowanie na wodę pitną w mieście jest szacowane na około 30 tys. m sześc. na dobę. Dotychczasowo wykorzystywane zbiorniki wody czystej zapewniają zaopatrzenie w wodę na około 1,3 doby w przypadku awarii. Po oddaniu zbiornika na osiedlu Pobitno czas na jaki miasto będzie zabezpieczone w wodę znacznie wzrośnie.