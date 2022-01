Rzeszów. Zaatakowali księdza, grozili mu i zniszczyli wnętrze kościoła. Wkrótce trafią przed sąd, ale nie będą odpowiadać za wszystkie czyny

Z zeznań proboszcza wynikało, że 3 marca 2021 roku, około godziny 10 parafianka powiadomiła go telefonicznie, że do zabytkowego kościoła położonego przy ul. Podleśnej 10 w Rzeszowie przez okno weszło dwóch mężczyzn. Proboszcz w kościele zauważył m.in. połamane krzesła, przestawione ławy kościelne, zniszczony ołtarz główny i boczny oraz puste butelki po alkoholu.

Mikołaj K. podczas przesłuchania początkowo przyznał się do zarzucanych mu czynów. Następnie zmienił swoje wyjaśnienia i nie przyznał się do kierowania wobec księdza gróźb karalnych i naruszenia jego nietykalności cielesnej. Z kolei Paweł S. podczas pierwszego przesłuchania przyznał się do wtargnięcia do kościoła i kierowania gróźb karalnych pozbawienia życia w stosunku do księdza. Żaden z podejrzanych nie przyznał się do niszczenia mienia.