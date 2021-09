Rzeszów. Zobacz zdjęcia z budowy łącznika między ul. Wierzbową i al. Kopisto [GALERIA] OPRAC.: Łukasz Solski

Zobaczcie, jak postępują prace przy budowie łącznika ul. Wierzbowej z aleją Kopisto w Rzeszowie. Początkowo miasto planowało wykonać go jako przedłużenie ulicy Cegielnianej. Ostatecznie nową drogę wyznaczono na skarpie pomiędzy Capital Tower, a ul. Cegielnianą. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca tego roku. Jej koszt to około 7 milionów złotych.