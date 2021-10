Rzeszowianki celują z Jokerem w szóste zwycięstwo. Sentymentalna podróż rozgrywającej

Wyjazd do dalekiego Świecia jest dla Katarzyny Wenerskiej, rozgrywającej Developresu oraz Magdaleny Jurczyk podróżą sentymentalną, obie bowiem przeniosły się przed tym sezonem z Jokera do Rzeszowa. - Kasia pochodzi ze Świecia, jest wychowanką tego klubu, więc myślę, że rzeczywiście będzie to dla niej sentymentalna podróż do rodzinnego miasta, ale na boisku sentymentów nie będzie, więc myślę, że damy radę - uśmiecha się pani Paulina.

- Oczywiście, żaden mecz nie jest łatwy, zwłaszcza spotkania z przeciwnikami z dołu tabeli. Wydaje się, że można wygrać z nimi lekko, łatwo i przyjemnie, tymczasem nie zawsze tak jest. Trzeba być skoncentrowanym tak, jak przed pojedynkiem z rywalem z najwyższej półki. Do spotkania z Jokerem przygotowujemy się, jak do każdego innego. W naszej drużynie jest i będzie koncentracja na najwyższym poziomie - zapewnia Paulina Peret.