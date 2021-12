Rzeszowscy kibice siatkówki wyślą kartki do babć i dziadków

Tysiące kartek pocztowych z wyznaniem miłości i tęsknoty trafi w najbliższym czasie do babć i dziadków w całej Polsce. Projekt ma przypominać o wadze pielęgnowania więzi rodzinnych. Inicjatorem akcji „Razem mamy #MegaMoc” jest TAURON, a jej finał planowany jest na Dzień Babci i Dziadka.

– Kibice siatkówki tworzą wyjątkowo serdeczną atmosferę. Potrafią wspólnie się bawić, ale też rywalizować w duchu fair play. Dlatego jesteśmy pewni, że wspólnie wyślemy co najmniej kilka tysięcy kartek – mówi Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy TAURON Polska Energia. – Razem pokażemy babciom i dziadkom, że o nich pamiętamy, kochamy ich i szanujemy. Dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu polska siatkówka staje się jeszcze bardziej rodzinnym sportem. Kibice siatkówki i TAURON razem mają mega moc! – dodaje.

Kartki pocztowe trafią w weekend do kibiców klubów Developres Rzeszów i Asseco Resovia. Nieco zapomniane, mają za zadanie ożywić wspomnienia. U wnuków o dziadkach, a u dziadków o wnukach. Do ich wysyłania zachęcają kibiców siatkarscy reprezentanci Polski: Maria Stenzel, Kamil Semeniuk i Tomasz Fornal. Ten ostatni zdradza, że babcie oglądają wszystkie mecze, w których występuje i są jego najwierniejszymi kibicami. – Gdzieś na trybunach na pewno siedzi też mój dziadek. Choć odszedł kilku lat temu, czuję jego wsparcie. Bym był pierwszoligowym siatkarzem i grał w reprezentacji Polski, to było jego marzenie. Muszę więc je realizować – mówi Tomasz Fornal.