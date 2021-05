Rzeszowscy radni miejscy z PiS uderzają w Konrada Fijołka: Zachowuje się jak polityczny kameleon

Przypomnijmy, że Prawo i Sprawiedliwość w nadchodzących wyborach popiera Ewę Leniart, która startuje jako kandydatka niezależna.

Jak słowa Marcina Fijołka skomentował Konrad Fijołek?

- Jak zwykle kolega Marcin, mimo że ma piękne nazwisko, posuwa się do kłamstw i manipulacji - stwierdził Konrad Fijołek. - Musimy pamiętać, że te uchwały wymienione przez pana Marcina, to były tylko i wyłącznie, pisowskie propagandówki. Od tych uchwał w zasadzie nic nie zależało. Kiedy jednak przyszło do głosowań nad konkretami w samorządzie, czyli nad budżetem na konkretne realizacje, to Marcin i koledzy z PiS byli już "przeciw". Przeciw rewitalizacji parku przy Dąbrowskiego, przeciw budowie placów zabaw - zripostował kandydat na prezydenta.