Rzeszowscy radni zdecydowali. Ulica Spacerowa będzie rozbudowana. W mieście będą też nowe sygnalizacje świetlne

- To jest odcinek drogi, na którym częściowo nie ma w ogóle asfaltu i ten asfalt zostanie tam położony. Dzięki temu z ulicy Spacerowej będzie można dojechać bezpiecznie do ulicy Zelwerowicza. To rozłoży ruch samochodów w dwóch kierunkach i ułatwi poruszanie się po tej drodze. O takie rozwiązanie apelowali mieszkańcy – mówi p.o. prezydenta Marek Bajdak.

Zgodnie z planem część ulicy Spacerowej zostanie poszerzona - tam, gdzie jest to możliwe, do 6 metrów, a tam gdzie nie ma takiej możliwości planowane jest poszerzenie do 5 metrów. Dodatkowo w ramach inwestycji ma powstać również chodnik lub ścieżka pieszo-rowerowa. W planach jest także budowa oświetlenia, na którym zależy mieszkańcom ulicy Spacerowej.

- To, jakie dokładnie rozwiązania na ulicy Spacerowej zostaną przyjęte, zostanie ustalone w trakcie procesu projektowania. Przygotowujemy już przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na to zadanie – zapewnia Andrzej Maciejko, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg.