Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego udziela pożyczek na założenie własnej firmy

Mikropożyczka 1 i Mikropożyczka 2, to dwa bliźniaczo podobne do siebie programy RARR, dzięki którym można uzyskać finansowe wsparcie na założenie własnej firmy. Oba adresowane są do osób fizycznych: bezrobotnych, a także pracujących z województwa podkarpackiego.

Ta druga grupa potencjalnych beneficjentów ograniczona jest dodatkowymi wymogami. Pracujący musi mieć skończone 30 lat i być zatrudniony na krótkoterminowej umowie o pracę lub na umowie cywilno – prawnej. Dodatkowym obostrzeniem jest, to iż jego miesięczne zarobki nie mogą przekraczać sumy 120 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenie.