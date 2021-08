Rzeszowska Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła dziś rano. Wśród pątników jest młodzież, osoby starsze i rodziny z dziećmi [ZDJĘCIA] Urszula Sobol

Piesza Pielgrzymka z Rzeszowa na Jasną Górę wyruszyła z Placu Farnego około godz. 8. Wcześniej odbyła się msza w intencji pielgrzymów. Wśród pątników jest młodzież, osoby starsze, a także całe rodziny z dziećmi. Tegoroczne pielgrzymowanie przyjęło formę sztafety. Dziś pielgrzymi do pokonania mają 32 km i zmierzają do Kamionki. 44. Rzeszowska Piesza Pielgrzymka do celu na Jasną Górę dotrze 13 sierpnia.