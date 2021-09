Rzeszowski gitarzysta i kompozytor Jakub Szturm z debiutanckim autorskim albumem „Changes”

A tak o płycie mówi sam autor:

Album Changes jest to zbiór moich 9 kompozycji, które powstawały w przeciągu ostatnich 10 lat mojego życia, w którym bardzo dużo się zmieniło stąd też tytuł. Jest to taka muzyka, którą sam lubię słuchać, czyli gitara w różnych odsłonach w towarzystwie świetnych instrumentalistów, melodyjne tematy, bujające groovy, improwizacje. Jest to moja pierwsza płyta pod własnym nazwiskiem, dlatego jest dla mnie bardzo ważna i jestem z niej naprawdę dumny. Wierzę, że każdy słuchacz, który sięgnie po ten krążek znajdzie coś na nim coś dla siebie.