Rzeszowskie smaczki w sobotnim półfinale Ligi Narodów Polska - Słowenia. W bańce w Rimini będzie aż siedmiu resoviaków

Nasza reprezentacja nie ma szczęścia do prowadzonej przez Włocha Alberto Giulianiego, który w PlusLidze jest trenerem Asseco Resovii, Słowenii. W 2019 roku to właśnie Słoweńcy pokonali Biało- Czerwonych w półfinale mistrzostw Europy. Sukces ten powtórzyli w Rimini ogrywając podopiecznych trenera Vitala Heynena 3:1. Jak będzie w sobotę? Na pewno naszych siatkarzy czeka bardzo trudny pojedynek.

Zatorski czy Wojtaszek? Decyzja Heynena po final four Ligi Narodów

W bańce w Rimini zobaczymy aż siedmiu przedstawicieli Asseco Resovii. Po stronie naszych rywali będą to obok trenera Giulianiego rozgrywający świetny turniej przyjmujący Klemen Cebulj (m.in. 32 punkty w zwycięskim meczu z Rosją) oraz nowy środkowy rzeszowskiej drużyny – Jan Kozamernik, który także zbiera pochlebne recenzje za swoją grę.

Z kolei po polskiej stronie będą to: rozgrywający Fabian Drzyzga, atakujący Maciej Muzaj oraz – środkowy Jakub Kochanowski i libero Paweł Zatorski, który wciąż jeszcze rywalizuje z Damianem Wojtaszkiem o ostatnie miejsce w kadrze na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Obaj byli siatkarze Zaksy nie zostali wprawdzie jeszcze potwierdzeni do rzeszowskiej drużyny, ale pewne jest, że w niej od sezonu 2021/22 zagrają. Mecz rozpocznie się o godzinie 15 i pokaże go TVP Sport i TVP oraz Polsat Sport.