S19 na Podkarpaciu. Kto wybuduje jeden z najtrudniejszych odcinków z Dukli do Barwinka? Na trasie będzie m.in. potężna estakada

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej skierowała ogłoszenie o przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 Dukla -…

Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał 45 miesięcy na zrealizowanie zadania – czyli zaprojektowanie odcinka, uzyskanie pozwolenia na budowę (ZRID), zbudowanie drogi i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na jej użytkowanie. W praktyce – zajmie to ponad cztery lata, bo do czasu realizacji robót nie wlicza się czterech miesięcy okresu zimowego (od 1 grudnia do 31 marca).

- Zakładamy, że sam etap projektowania będzie trwał dziesięć miesięcy, a uzyskanie decyzji ZRID zajmie kolejne siedem miesięcy - informuje Joanna Rarus z rzeszowskiego oddziału GDDKiA.

GDDKIA o/Rzeszów

Wykonawca składając ofertę może zaoferować skrócenie terminu realizacji inwestycji – będzie to jedno z kryteriów, które GDDKiA weźmie pod uwagę przy ocenie ofert. Jednak najważniejszym kryterium będzie cena. Dopiero po otwarciu ofert inwestor przekaże, jaką kwotę zamierza przeznaczyć na odcinek z Dukli do Barwinka.