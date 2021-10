Są duże szanse, że jeszcze w tym roku pociągi czeskiego RegioJet pojadą z Przemyśla do Pragi

W niedzielę, 10 października, po półtorarocznej przerwie ruszyły bezpośrednie, kolejowe połączenia z Kijowa do Przemyśla. Realizowane one są szybkimi pociągami przez Ukraińskie Koleje. Z pierwszego kursu skorzystały 242 osoby na trasie do Przemyśla i 74 pasażerów w kursie do Kijowa.