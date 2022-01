Są plany budowy obwodnicy Tyczyna i jest też protest w sprawie ronda

Ta planowana niedaleko granicy Rzeszowa inwestycja była już od pewnego czasu. Kilka tygodni temu (w grudniu ub.r.) to przedsięwzięcie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 15,68 mln zł. Cała obwodnica ma kosztować ponad 22 mln.

Teraz trwają ostatnie przygotowania do uzyskania zgody na realizację tej inwestycji drogowej (ZRID), ale pojawił się protest mieszkańców.

- Chodzi o przesunięcie ronda na istniejącym skrzyżowaniu drogi 878, czyli ulic Grunwaldzkiej i Orkana w Tyczynie. Zostało ono tak nieszczęśliwie zlokalizowane, że musi zostać zburzony mój dom i drugi budynek, które niedawno wyremontowałem. Dlatego protestuję - tłumaczy Adrian Stasica z Tyczyna. - Nie jestem przeciwko budowie całej obwodnicy. Mam tylko propozycję, żeby odsunąć to rondo w kierunku parkingów Biedronki i Marmaxu, co nie spowoduje istotnego wpływu na całość inwestycji, a znacząco zmniejszy negatywne skutki społeczne - dodaje i pokazuje listę popierających go mieszkańców.