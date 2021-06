Są w wysokiej formie. W Szwajcarii pięć zespołów będzie walczyć z ekipami z innych krajów, ale także o przychylność sędziów

Światowy czempionat rozpocznie się w środę w Genewie i potrwa do 30 czerwca. Pierwsza grupa, po testach na koronawirusa, wylatuje do Szwajcarii już dzisiaj. Nasi utalentowani reprezentanci , dla których start w tej imprezie jest spełnieniem marzeń i szansą pokazania się na arenie międzynarodowej, znajdują się w bardzo dobrej formie i takich samych nastrojach. Jadą z nadziejami, że udanie powalczą ze światową czołówką.

- Oba moje zespoły mają programy na poziomie trzech-czterech najlepszych na świecie. Myślę, że bez problemów wywalczą miejsce w finale. Marzy mi się, żeby w końcu zbliżyć się do podium, a najlepiej stanąć na nim. Powiem otwarcie, liczę na medal, który będzie dla polskiej akrobatyki drgnięciem do przodu, bo ostatnio nie jest najciekawiej. Poziom polskich zespołów jest zróżnicowany. Nie liczymy się jako kraj, przez co sędziowie inaczej nas odbierają, bo robią sobie swój ranking i przez jego pryzmat nas oceniają . Wiele zależeć będzie od tego właśnie, jak sędziowie będą nas odbierać i oceniać. Jeżeli sędziowanie będzie normalne, to powinniśmy mieć medale. Oczywiście, najpierw nasi zawodnicy muszą zrobić na planszach swoje, co do nich należy, czyli wszystko, pełne programy - kończy była świetna zawodniczka.