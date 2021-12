Sąd Apelacyjny w Rzeszowie po raz trzeci podchodzi do rozstrzygnięcia sprawy Ryszarda Podkulskiego i Marcina B.

To raport Najwyższej Izby Kontroli z 2010 roku zainicjował ten proces. Kontrolerzy tej instytucji nie mieli wątpliwości, że sposób, w jaki obiekty RZG przy ul. Lisa Kuli 19 w Rzeszowie stały się własnością Ryszarda Podkulskiego, był wyprowadzeniem majątku zakładów.

Kwestionowali też zasadność zakupu w Szwajcarii maszyny drukarskiej. Sprzęt sprowadził do Polski Ryszard Podkulski, z wyliczeń NIK wynikało, że kosztowała go niewiele ponad 2 mln zł, tymczasem RZG tę samą maszynę odkupiły od Podkulskiego za ponad 11 mln zł.

Dla NIK był to kolejny dowód, że celem rzeszowskiego potentata galerii handlowych było „wyssanie” RZG z tego, co w upadającym przedsiębiorstwie stanowiło jeszcze wartość rynkową. Raport pokontrolny NIK przesłała do Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, wraz z doniesieniem podejrzenia o popełnieniu przestępstwa przez cztery powiązane z sobą rodzinnie lub towarzysko osoby.