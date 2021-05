Samochody dojeżdżają do bloków pod oknami sal lekcyjnych

- Zarówno od strony ul. Bulwarowej, jak i od ulicy Lenartowicza przy drogach wjazdowych do nowych bloków stoją szlabany. Kłopot w tym, że o ile ten od Lenartowicza jest wciąż opuszczony, to drugi, stojący na drodze biegnącej prze teren szkolny jest podniesiony. I kierowcy non stop kursują samochodami między blokami, a salami lekcyjnymi. Czujemy się oszukani. Nie dość, że pozwolono tu wybudować tę drogę, to jeszcze teraz jest ona głównym dojazdem, a zapewniano nas, że będzie inaczej – mówi mama jednego z uczniów.