Sanoczanin Piotr Michalski pobił rekordy Zbigniewa Bródki i Artura Wasia

W biegu na 500 m Michalski w grupie A zdobył znakomite 6. miejsce, a jego czas 34,235, to nowy rekord Polski. Poprzedni należał od 2015 roku do Artura Wasia i wynosił 34,42. Zwyciężył Japończyk Wataru Morishige.

Jak się później okazało nie był to jedyny rekord Michalskiego w Salt Lake City. Kilka godzin później sanoczanin, który obecnie reprezentuje barwy AZS AWF Katowice, jadąc w grupie B na 1000 m uzyskał czas 1:07,848, co i na tym dystansie jest najlepszym w historii polskich panczenów wynikiem. Dotychczas rekord należał do Zbigniewa Bródki. Choć to był rekord Polski, to pozwolił jedynie na zdobycie 11. miejsca.

Nie tylko dla Michalskiego występ w Salt Lake City był bardzo udany. Fantastyczny wynik osiągnęła Andżelika Wójcik, która była najszybsza na 500 metrów i również ustanowiła nowy rekord Polski (36,775 s). Kilku innych polskich panczenistów poprawiło też swoje życiówki.