Sanok. Kierowca jaguara wjechał w ogrodzenie. Mężczyzna był pijany i poszukiwany

Podczas czynności na miejscu zdarzenia okazało się, że mieszkaniec województwa mazowieckiego był nietrzeźwy. Wstępne badanie stanu trzeźwości wykazało blisko 1,5 promila alkoholu w jego organizmie. Dodatkowo od mężczyzny pobrano krew do badań. Ponadto 31-latek posiadał aktualny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności

Do zdarzenia doszło we wtorek około godz. 6 rano w Sanoku. 31-letni kierowca jaguara wjechał w ogrodzenie prywatnej pozycji.

Jak informuje policja, mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości w okresie obowiązywania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Za to przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.