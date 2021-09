San-Pajda Jarosław i Stal Mielec wygrały swoje pierwsze mecze w sezonie 2021/22

Po premierowym secie, którego siatkarki z Podkarpacia rozegrały brawurowo, wygrywając do 12, nadeszła partia druga, w której to prym wieść zaczęły białostoczanki (9:4). Nasze siatkarki nie potrafiły utrzymać odpowiednio wysokiego poziomu (11:21). Rozkręcone i podbudowane przyjezdne dobrze weszły i w trzecią odsłonę spotkania (12:7). Jarosławianki wciąż walczyły nie tylko z przeciwnikiem, ale i ze swoimi słabościami (17:21). Przełamały się wręcz w ostatnim momencie, odrobiły sporą stratę i w kluczowej fazie partii prowadziły 23:22, a następnie doprowadziły ją do końca. Ostatni set z początku był bardzo wyrównany, jednak z czasem jarosławianki zbudowały dosyć bezpieczną przewagę (18:12) i ją utrzymały.