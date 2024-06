Sarna hasała w parku w samym centrum Rzeszowa. Zobacz zdjęcia!

Przymknęliśmy bramki ogrodzenia okalającego park, żeby nikt już tam nie wchodził, zwłaszcza spacerowicze z psami, i zadzwoniliśmy na Straż Miejską w Rzeszowie.

I rzeczywiście po kilkunastu minutach w ogrodzie jordanowskim pojawia się lekarz weterynarii. Prosi o spokój, bo chce się zapoznać z sytuacją.

- To jest młoda sarna, ale z ubiegłorocznego późnego porodu, być może lipcowego. Jest niespokojna i teraz nie ma możliwości, aby do niej podejść i ją uśpić, bo z dalszej odległości nie ma sensu strzelać. Zwierzę jest wystraszone i biegając oraz próbując pokonać ogrodzenie może się okaleczyć – dzieli się swoimi spostrzeżeniami Zbigniew Lew, lekarz weterynarii. - Dlatego warto zaczekać do wieczora i najlepiej byłoby, aby wszyscy opuścili ogród i nie płoszyli już młodej sarny, tak aby wieczorem ją złapać i umieścić w bezpiecznym otoczeniu – zaordynował.