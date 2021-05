Schronisko „Kundelek” w Rzeszowie jest bardziej nowoczesne dzięki potężnej dotacji

- We wszystkich kojcach udało się zamontować podgrzewanie podłogi. Wyłożyliśmy je także płytkami, dzięki czemu łatwiej teraz prowadzić dezynfekcję i sprzątanie. Co dla mnie bardzo ważne, zniknęły kraty, które mi osobiście kojarzą się bardzo źle. Zamiast nich boksy mają teraz przeszklone drzwi. Wygląda to estetycznie i bardziej przyjaźnie, ale ma także inne zalety. Hala została dzięki temu wyciszona, psy nie nakręcają się wzajemnie szczekaniem, są spokojniejsze, a i pracownikom lepiej w takich warunkach funkcjonować – mówi Halina Derwisz, prezes RSOZ.

Krzysztof Kapica