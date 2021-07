- Ścieki płyną kanalizacją deszczową w wpadają do rzeki w Lubaczowie - alarmuje Czytelnik. Burmistrz zlecił kontrolę [ZDJĘCIA CZYTELNIKA]

- W ubiegłym roku przy ul. Słowackiego w Lubaczowie była robiona kanalizacja. Okazuje się, że do burzówki podłączone są ścieki, które cały czas płyną do rzeki przy ul. Podzamcze. Za ścieki pobierane są opłaty a one, zamiast trafić do oczyszczalni ścieków, wpadają do rzeki - napisał do nas Czytelnik, mieszkaniec Lubaczowa.