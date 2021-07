Ścieżka "Dziki Hon" to nowa atrakcja turystyczna w Bieszczadach. Idealna trasa na spacer wokół Cisnej [ZDJĘCIA]

Projekt ścieżki spacerowej wokół Cisnej, która łączy w sobie miłość do natury oraz szacunek do historii to inicjatywa zrealizowana wspólnie przez Nadleśnictwo Cisna i Gminne Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej. Oznaczenie trasy zrealizowali pracownicy GCKiE, natomiast leśnicy odkrzaczyli teren i usunęli niebezpieczne drzewa.