Ścieżka rowerowa przy Wisłoku w Rzeszowie zamknięta. Powodem wywożenie mułu z dna Zalewu Rzeszowskiego [ZDJĘCIA INTERNAUTY] Marcin Piecyk

Przed ścieżką rowerową wzdłuż Wisłoka, w okolicy ul. Grabskiego w Rzeszowie pojawił się znak sygnalizujący, że od 1 sierpnia droga zostaje zamknięta. Dotyczy to fragmentu do ul. Powstańców Warszawy. Okazuje się, że ma to bezpośredni związek z odmulaniem zalewu.