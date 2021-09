Ścieżki rowerowe w woj. podkarpackim. Gdzie na weekend 11 - 12 września? Pomysły na jednodniową wyprawę

Trasy rowerowe w woj. podkarpackim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. podkarpackim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 11 września w woj. podkarpackim ma być 24°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 12 września w woj. podkarpackim ma być 24°C.Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 40%, mogą też wystąpić burze.

Początek trasy: Oleszyce

Stopień trudności: 1

Dystans: 30,77 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podjazdów: 311 m

Suma zjazdów: 311 m

UM_Podkarpackie poleca tę trasę rowerzystom

Trasę proponujemy rozpocząć w miejscowości o egzotycznie brzmiącej nazwie Wielkie Oczy. Mimo niewielkich rozmiarów, znajduje się tu wiele interesujących zabytków, w tym aż trzy świątynie różnych wyznań. O wielokulturowości tych ziem świadczy bogata historia .

Trasa poprowadzona jest w pagórkowatym terenie Płaskowyżu Tarnogrodzkiego, częściowo wśród lasów. Z miejscowości wyjeżdżamy kierując się na zachód, za znakami Green Velo i słabo widocznego w terenie niebieskiego szlaku rowerowego. Jedziemy wśród pól słoneczników przez niewielkie wzniesienia aż do Potoku Jaworowskiego. Za miejscowością, w lesie, skręcamy w pierwszą drogę asfaltową w prawo. Pojedziemy nią przez prawie 5 km. W miejscu, w którym asfalt zakręca w prawo, odbijamy w lewo, w gruntową drogą, która po chwili ponownie zamieni się w utwardzoną szosę i doprowadzi nas do wsi Bihale. Mijamy urokliwy drewniany kościółek – dawną cerkiew, a po dojeździe do drogi głównej skręcamy w prawo. Po kilku kilometrach, na skrzyżowaniu, ponownie skręcamy w prawo i dojeżdżamy do Łukawca. To rozległa wieś, w której z pewnością naszą uwagę zwróci piękna drewniana, choć zaniedbana cerkiew . Znajdziemy ją po prawej stronie, tuż przed barem z niewielkim parkingiem. Kilkaset metrów dalej zobaczymy kolejne dwie świątynie, w tym jedną drewnianą .

Ostatnia część trasy to kilkukilometrowy leśny odcinek z niewielkim podjazdem. Po drodze napotkamy jeszcze pomnik poświęcony zwycięskiej bitwie partyzantów w lesie Łukawiec podczas II wojny światowej. Do punktu naszego startu jedziemy cały czas prosto drogą asfaltową.