Ścieżki rowerowe w woj. podkarpackim. Gdzie na weekend 21 - 22 sierpnia? Pomysły na jednodniową wyprawę

Wycieczka do Krasnobrodu, na trasie:

🚲 Trasa rowerowa: Przez Puszczę Solską

Początek trasy: Łańcut

Stopień trudności: 1

Dystans: 28,51 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 64 m

Suma podjazdów: 90 m

Suma zjazdów: 103 m

Stokrotka21 poleca tę trasę

Krótka i najbardziej bezpieczna trasa rowerowa w Gminie Susiec. Prowadzi przez Puszczę Solską w połowie drogą asfaltową i po ubitym szutrze. Bardzo dobrze nadaje się do jazdy na rowerach nawet z cienkimi oponami. Ciekawscy mogą zajrzeć do kamieniołomu w Nowinach gdzie w ramach budowy Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego postawiono deszczochron i platformę widokową. Dla poszukujących śladów historii należałoby wstąpić do Obozu wojennego w Błudku. Największą atrakcją tej trasy jest jednak cisza w lesie, mącona tylko śpiewem ptaków. W najdalszym punkcie trasy w osadzie leśnej Borowe Młyny po przekroczeniu rzeki Tanew można odpocząć na sympatycznej łące.

