Ścieżki rowerowe w woj. podkarpackim. Gdzie na weekend 28 - 29 sierpnia? Pomysły na jednodniowy wypad

Wycieczki rowerowe po woj. podkarpackim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. podkarpackim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 28 sierpnia w woj. podkarpackim ma być 17°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 29 sierpnia w woj. podkarpackim ma być od 17°C do 20°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 80%.

Początek trasy: Dynów

Stopień trudności: 1

Dystans: 31,39 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 139 m

Suma podjazdów: 780 m

Suma zjazdów: 777 m

Trasę rowerową mieszkańcom poleca UM_Podkarpackie

Propozycja wycieczki po wschodniej części Parku Krajobrazowego Gór Słonnych. W całości prowadzi drogami o dobrej nawierzchni (asfalty i szutry), a i podjazdów jest tu niewiele (przewyższenie tylko 300 m), bo praktycznie pojedziemy cały czas dolinami. Trasa, to taka mieszanka jazdy wzdłuż zurbanizowanych ciągów komunikacyjnych i dzikich, choć kiedyś zamieszkanych dolin. Zwiedzimy kilka zabytków architektury sakralnej, bo na tym obszarze jest ich znaczne nagromadzenie. Ruszamy z rynku w Ustrzykach Dolnych. Jedziemy główną ulicą w kierunku wschodnim, a po chwili odbijamy w prawo, w ulicę Kolejową, którą docieramy do drogi wojewódzkiej nr 896. Po drodze mijamy zabytkowy młyn . Skręcamy w prawo i przez kolejne 3 km jedziemy drogą wojewódzką na południe. Po lewej stronie zobaczymy murowany kościół – Sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej w Jasieniu.

Dojeżdżamy do bocznej odnogi i skręcamy w lewo na Bandrów Narodowy. Spotykamy tu niebieski szlak rowerowy, który będzie nam towarzyszył aż do Krościenka. We wsi Jałowe Dolne ujrzymy na wzniesieniu drewnianą cerkiew i nieco dalej na szczycie – ruiny kaplicy grobowej z 1882 r. Na skrzyżowaniu w Bandrowie Narodowym skręcamy w lewo i jedziemy dolinami potoków Królówka i Stebnik do Krościenka. Przejeżdżamy przez wyludnioną dziś wieś Stebnik (Steinfels). W Krościenku, przed mostem na Strwiążu, warto zwrócić uwagę na ukrytą w kępie drzew po lewej stronie, drewnianą cerkiew. Żeby ją zwiedzić musimy udać się w lewo. Po dotarciu do drogi krajowej skręcamy w lewo i jedziemy nią przez 8 km aż do Ustrzyk Dolnych.

ATRAKCJE NA TRASIE:

Bieszczadzkie Muzeum Przyrodnicze – z oryginalną ekspozycją fauny i flory, historii, geologii Bieszczadów, mieszczące równocześnie Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Ma tu swoją siedzibę Centrum Informacji BdPN, w którym można uzyskać wiele informacji o osobliwościach obszarów chronionych Bieszczadów i nabyć wydawnictwa przyrodnicze.

Greckokatolicka cerkiew pw. Zaśnięcia NMP – murowana dwudzielna świątynia z 1874 r. z ikonostasem i dzwonnicą z 1847 r.

Muzeum Młynarstwa i Wsi – jedyne w Bieszczadach muzeum, w którym można poznać technikę wyrobu mąki urządzeniami z drewna i posmakować w restauracji smacznych dań mącznych.

Murowany rzymskokatolicki kościół parafialny w Jasieniu – z barokowym wystrojem wnętrza i dzwonnicą kościelną obok pochodzi z II połowy XVIII w. Od 1968 r. świątynia jest Sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej z cenną ikoną Maryi z Dzieciątkiem. W kościele znajdują się również cenne ornaty tkane przez Marysieńkę Sobieską srebrem i złotem na zdobytych pod Wiedniem tureckich sztandarach i inne pamiątki historyczne z Rudek.

Dawna drewniana trójdzielna cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja w Jałowym – pochodzi z 1903 r. Jest zbudowana w konstrukcji zrębowej i otoczona okazałym daszkiem okapowym, osłaniającym dolną część budowli przed zaciekaniem. We wnętrzu świątyni zachowały się fragmenty ikonostasu z 1902 r. umieszczone na ścianach nawy i prezbiterium, a obok niej dzwonnica. Dziś służy jako kościół filialny pw. Niepokalanego Serca NMP.

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia NMP w Krościenku – została zbudowana w 1794 r. Ta piękna świątynia trójdzielna o kwadratowych członach posiada konstrukcję zrębową na podmurowaniu kamiennym. We wnętrzu nie ma ikonostasu. W 1971 r. przejęta została przez kościół katolicki, któremu służy do dziś.

