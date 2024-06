Sędzia Dariusz Mazur niewinny – zdecydował Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

W tekście publikacji użyto jednak określenia „zbrodnia sądowa”, co sędzia Mazur również publicznie skorygował. Sędzia ostrzegał również, że łamiące stanowisko TSUE postanowienie Pierwszej Prezes SN grozi Polsce wielomilionowymi karami finansowymi i utratą przynajmniej części unijnych dotacji. Czas pokazał, że miał rację. Sędzia Mazur ma opinię eksperta w zakresie wiedzy o funkcjonowaniu prawa w Unii Europejskiej, a w jego obronie list podpisało ok. 1100 sędziów z Polski i innych krajów UE.

Echa dwóch słów

Na wywiad zareagowała nie Małgorzata Manowska, a Dagmara Pawełczyk – Woicka, szefowa tzw. neo-KRS, zaś zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie Bartosz Kamieniak wniósł do sądu sprawę o ukaranie sędziego Mazura za „uchybienie godności urzędu sędziego w następstwie przekroczenia obowiązujących sędziego ograniczeń w formułowaniu opinii, naruszenia dóbr osobistych innego sędziego oraz podważenia prestiżu i zaufania do urzędu sędziego”. Rzeszowskiemu Sądowi Apelacyjnemu przyszło rozważać, że dwa słowa sędziego Mazura są uchybieniem godności sędziego i czy naruszył nimi jego dobro osobiste. A generalnie: gdzie są dopuszczalne granice publicznej wypowiedzi przedstawiciela wymiaru sprawiedliwości.

Niewinny, choć nieprawomocnie i niejednomyślnie

O losach wiceministra Dariusza Mazura rozstrzygali po czterech rozprawach w rzeszowskim SA sędziowie Dariusz Lotycz, Wioletta Zawora i Grzegorz Zarzycki, który był w tej sprawie sędzią sprawozdawcą. Podczas czwartkowego ogłoszenia wyroku na sali sądowej nie było obwinionego, ani obwiniającego go zastępcy rzecznika dyscyplinarnego Bartosza Kamieniaka.

- Ustalony stan faktyczny nie dawał podstawy ku temu, by przypisać sędziemu popełnienie tego czynu – wyjaśniał powody decyzji sędzia Dariusz Lotycz. – Jednoznacznie wykluczono, by sformułowanie o „zbrodni sądowej” padło z ust pana sędziego. Użycie określenia „zbrodnia prawnicza” potwierdził sam pan sędzia oraz pani redaktor portalu. Pozostaje kwestia interpretacji tego sformułowania. Przypomnę, że słowa te padły w określonym kontekście, kiedy mieliśmy do czynienia z bardzo skomplikowaną sytuacją w sądownictwem, która skutkowała bardzo poważnymi reperkusjami na arenie międzynarodowej, przede wszystkim z instytucjami europejskimi.