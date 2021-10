Sędziowie piłkarscy z Podkarpacia zapowiadają strajk! Chcą większych podwyżek

Sędziowie piłkarscy z całego Podkarpacia zapowiadają, że w dniach 30-31 października odbędzie się protest, a w takim przypadku nie uda się rozegrać meczów od 4 ligi w dół.

"Ma to na celu zasygnalizowanie problemu jakim są skandalicznie niskie stawki sędziowskie, które w porównaniu do zarobków corocznie tracą na wartości praktycznie od 2003 roku. Obiecane podwyżki o 30-40 zł od 2022 roku nie satysfakcjonują nikogo, a rosnące koszty (w tym paliwo po 6 zł) sprawiają, że z miesiąca na miesiąc ubywa sędziów i obserwatorów w niższych ligach. Ponadto w ostatnim czasie nasilająca się agresja do sędziów i fala hejtu wylewana przez działaczy sprawia, że sędziowie nie chcą sędziować meczów" - czytamy w oświadczeniu sędziów, które ukazało się na Facebooku.

Sędziowie zapewniają, że nie jest to bunt, tylko zwrócenie uwagi na ten problem.