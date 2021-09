Sejmik unieważnił swoje stanowisko przeciw promocji ideologii LGBT

- Mówimy o realnym zagrożeniu środków UE w nowej perspektywie. Według Zarządu takie zagrożenie było bardzo realne. Tak jak marszałek podkreślał wielokrotnie, nie ma dyskusji na ten temat z Komisją Europejską , nie jest podejmowany dialog i nasze zapewnienia, że tutaj żadnej osobie z tych grup LGBT, o których mówiliśmy, nie dzieje się krzywda, nie są dyskryminowane, nie będzie to brane pod uwagę. Nikt nie będzie z nami rozmawiał na ten temat, a środki możemy utracić. Stojąc przed takim wyborem zdecydowaliśmy jako Zarząd i jako klub o uchyleniu tamtej uchwały i przyjęciu w zamian uchwały o tolerancji z podkreśleniem kilku ważnych spraw, na których nam zależy, czyli odniesień do papieża [Jana Pawła II] i do konstytucji, i do rodziny