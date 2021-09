Seniorska koszykówka wraca do Przemyśla. Niedźwiadki Chemart Przemyśl zagrają w 2 lidze Łukasz Solski

Po trzech latach przerwy seniorska koszykówka ponownie zawita do Przemyśla. 25 września Niedźwiadki Chemart Przemyśl zagrają w gr. C 2 ligi. Ich pierwszym rywalem na wyjeździe będzie GTK Sordrew AZS II Gliwice. Przemyślanie otrzymali od PZKosz tzw. "dziką kartę". To jedyny reprezentant Podkarpacia na tym szczeblu.